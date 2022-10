Nhiều sự thật quan trọng được hé lộ trong vụ bạo loạn ở Indonesia

Nhiều cửa ở sân vận động Kanjuruhan bị đóng, khiến cho người hâm mộ đã không thể tháo chạy (Ảnh: CNN Indonesia).

Theo quy định của PSSI, cửa sân vận động cần phải được mở ở thời điểm 10 phút trước khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, những nhân viên an ninh đã sơ suất. Hậu quả, nhiều cổ động viên không thể tháo chạy khỏi sân vận động trong tình huống hoảng loạn. Hàng chục nạn nhân xấu số đã thiệt mạng do bị giẫm đạp và thiếu dưỡng khí (sau khi cảnh sát bắn hơi cay).

Vấn đề này cũng được Trưởng ban trọng tài của PSSI, Achmad Riyadh nêu ra: "Chỉ có một vài cánh cửa được mở, còn lại hầu như đóng".

Một trong những vấn đề tranh cãi trong những ngày qua là việc cảnh sát đã sử dụng hơi cay để ngăn chặn đám đông. Tuy nhiên, điều này trái với những quy định của FIFA. Ông Achmad Riyadh cho rằng cảnh sát không còn cách nào khác.