Nhiều Sao Việt lùi lịch ra mắt MV, 'Anh trai vượt ngàn chông gai' hoãn phát sóng

UBND TPHCM chỉ đạo hạn chế, giảm quy mô hoặc tạm hoãn tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện trên địa bàn để chia sẻ nỗi đau với đồng bào vùng lũ. Công văn số 5383/UBND-VX do Phó Chủ tịch UBND TPHCM - bà Trần Thị Diệu Thúy ký ngày 13/9 nêu: "Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc. Đã có nhiều người chết, mất tích và bị thương; hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong nước, hàng ngàn gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bị cô lập". Để thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đồng bào các tỉnh miền Bắc, Thường trực UBND TPHCM đề nghị hạn chế, giảm quy mô tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện trên địa bàn hoặc tạm hoãn, chuyển sang thời gian khác phù hợp.

Lễ Nghinh Ông tại huyện Cần Giờ dự kiến diễn ra vào ngày 16 - 18/9. Nhiều nghệ sĩ thông báo hoãn chương trình. NSƯT Vũ Luân hoãn show diễn tối 15/9 tại một phòng trà ở TPHCM, cáo lỗi với những khán giả đã mua vé. Sắp tới, anh và doanh nhân Phương Lê sẽ ra Bắc làm từ thiện. Nhà sản xuất chương trìnhAnh trai vượt ngàn chông gai hoãn phát sóng tập 11 hôm 14/9 tới. Ca sĩ Tùng Dương hoãn lịch ra mắt MV Đàn ông không cần khóc. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng dời lịch ra mắt MV Cây đèn thần và một số dự án cá nhân khác. Rapper Low G, tlinh và nhóm Last Fire Crew cũng thay đổi lịch phát hành sản phẩm mới.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ngày 12/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch trong thời gian báo động lũ. BTC đêm nhạc Thanh Tùng - Legacy of Love - theo kế hoạch diễn ra Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội ngày 15/9 tới - vừa thông báo tạm hoãn để thể hiện sự chia sẻ với người dân chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ cũng như tuân thủ chủ trương của cơ quan chức năng. Ca sĩ Phương Mỹ Chi quyết định hoãn đêm diễn thuộc chuỗi show Vũ trụ cò bay hôm 22/9 tại Hà Nội vì "thời điểm không thích hợp". BTC đêm nhạc có Bùi Công Nam tại Phú Thọ hôm 14/9 cũng thông báo hủy sự kiện. Theo Vietnamnet