Nhiều sản phẩm cho quý ông chứa chất cấm kích dục

Cục An toàn thực phẩm cho biết, sản phẩm này chưa đăng ký bản công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuy nhiên trên nhãn có ghi: "Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc nữ Protect Health, địa chỉ: Xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Sản phẩm chưa đăng ký bản công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuy nhiên trên nhãn có ghi "Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng, phân phối sản phẩm: Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đan Thy, địa chỉ: 164/10 đường An Phú Đông 9, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh".

Sản phẩm được đóng 7 gói trong một túi, sản xuất tại: Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Mẫu xét nghiệm được lấy tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, phát hiện chứa chất cấm Sibutramine 2,34 mg/mL.

Sibutramine là một thuốc làm giảm cảm giác thèm ăn, có thể được chỉ định để giảm cân. Tuy nhiên, Sibutramine có thể ảnh hưởng tới sức khỏe như gây chóng mặt, đau đầu, dị ứng, làm tăng các nguy cơ tim mạch.

Vì thế, Sibutramine bị FDA cấm lưu hành từ tháng 10/2010. Tại Việt Nam, căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BYT, Sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus; sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý và sản phẩm Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo không bảo đảm an toàn thực phẩm và thông báo cho cơ quan y tế gần nhất nếu phát hiện có sản phẩm trên thị trường.