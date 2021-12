Nhiều rừng quế của dân bất ngờ bị "lột trần"

Your browser does not support the audio element.

Thời gian qua, người dân huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An vô cùng bức xúc trước nạn "quế tặc" lộng hành. Sau hàng chục năm vất vả chăm sóc, chưa kịp thu hoạch thì quế bị đối tượng xấu bóc trộm vỏ khiến người dân chỉ biết ngậm ngùi chặt bỏ cây.

Một cây quế lớn hơn 20 năm tuổi bị kẻ gian bóc hết vỏ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Vừa trở về từ cánh rừng quế phía sau nhà, ông Thái Đình Triển (77 tuổi, trú tại bản Trung Sơn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) bức xúc: "Sáng nay đang ở nhà thì nghe tin có người lạ chạy xe máy vào rừng, nên tôi phải lên kiểm tra ngay".

Gia đình ông Triển trồng hơn 1,5 ha quế, cách đây ít ngày, khi đi kiểm tra thì phát hiện thêm 30 cây quế lớn bị "lột trần". Trước thực trạng trên, ông Triển đã phải làm một cánh cổng sắt để kiểm soát tuyến đường dẫn lên rừng.