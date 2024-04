Nhiều Rolls-Royce cũ, giá hơn 5 tỷ đồng, rao bán mãi vẫn không thấy khách mua

Với giá bán lại như hiện nay trên thị trường xe cũ, rẻ hơn rất nhiều so với những chiếc Rolls-Royce Ghost thế hệ mới hiện nay có giá từ 30-35 tỷ đồng.

Chủ một showroom bán xe sang cũ cho biết, giá những chiecs xe này năm nay giảm nhiều so với trước. Có xe giảm tới 2-3 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Nguyên nhân chính là do kinh tế khó khăn, nên xe khó bán. Kinh tế khó khăn “phủ bóng” xuống tất cả các lĩnh vực kinh doanh và ô tô là sản phẩm đầu tiên bị ảnh hưởng.

Giới nhà giàu trong 2 năm qua đã cắt giảm chi tiêu đáng kể, đặc biệt là lượng khách hàng mua Rolls Royce giảm mạnh. Vì vậy, xe để lâu đọng vốn, phải giảm giá nhiều. Không chỉ xe cũ mà xe mới cũng phải giảm giá.

Mới đây, một chiếc Rolls-Royce Ghost đời 2021 nhập khẩu tư nhân, có giá lăn bánh khoảng 46 tỷ đồng của đại gia Hà Nội, sau 2 năm sử dụng, hiện đã “lỗ” tới gần 10 tỷ đồng, chủ showroom cho biết.

Không những thế, mua những chiếc xe này về chi phí bảo dưỡng sửa chữa rất tốn kém. Nếu những chiếc xe sang Mercedes, BMW bình quân tốn khoảng 4.500 đồng chi phí bảo dưỡng sửa chữa cho 1 km lăn bánh thì với dòng Rolls-Royce cao gấp 3 lần. Xe càng cũ càng tốn kém nhiều. Vì vậy cũng rất kén khách. Có những chiếc Rolls-Royce rao bán vài năm cũng chưa tìm được khách mua.

Theo Hải Linh/ Diễn đàn doanh nghiệp