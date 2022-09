Nhiều quán karaoke ở TPHCM ngắt báo cháy để khách hút thuốc

Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp các thông tin được dư luận quan tâm thời gian qua. Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke là điều được người dân thành phố đặc biệt lưu tâm sau vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong tại Bình Dương.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, khẳng định, từ tháng 6 năm nay, lực lượng công an các địa phương đã tăng cường thực hiện kiểm tra việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC tại vũ trường, quán karaoke. Từ ngày 17/8 đến 15/9, các đơn vị tập trung rà soát những nội dung có khả năng còn sót lọt trong công tác PCCC.