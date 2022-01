Nhiều phụ huynh tại TP.HCM đề xuất mở lớp bán trú

Dù vậy, trường đã có phương án giãn cách, chia ca khi học sinh ăn, nghỉ trưa tại trường. Giáo viên các lớp bán trú và cô bảo mẫu phải tập dượt các phương án phòng dịch, đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khử khuẩn trước khi vào trường. Đồng thời, bố trí giờ ăn cho học sinh phù hợp, tránh tiếp xúc hoặc nói chuyện trong lúc ăn để đảm bảo an toàn cho các em.

Theo thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du (Quận 1), từ khi học sinh đi học trở lại thì nhiều phụ huynh cũng mong muốn trường tổ chức ăn nghỉ bán trú do cha mẹ bận đi làm, chỉ tiện đón con đầu và cuối buổi. Nhà trường đã nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh nhưng vẫn phải chờ hướng dẫn từ thành phố và dựa vào tình hình dịch bệnh để có thể tổ chức bán trú.

Bên cạnh các cấp THCS, THPT, đến nay, TP.HCM đã có kế hoạch đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường sau Tết Nguyên đán 2022. Do đó, việc tổ chức các lớp bán trú trở lại trong điều kiện phòng dịch sẽ giúp phụ huynh an tâm hơn, không phải tất tả chia thời gian, chia “ca” để đưa đón con hàng ngày.

Trịnh Giang

(VOV-TP.HCM)