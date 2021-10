Nhiều phụ huynh quên tiêm chủng cho trẻ sau dịch

Các bậc phụ huynh nên chú ý đưa trẻ đi tiêm chủng đúng thời gian để bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm - Ảnh: HCDC

Hiện nhiều bệnh viện, trạm y tế ở TP.HCM đang triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của trẻ.

Nhiều nơi đã tiêm chủng cho trẻ

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) do đại dịch COVID-19, tỉ lệ tiêm chủng trẻ em trên thế giới để phòng các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi và bại liệt đã chững lại, chỉ đạt khoảng 86%. Tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với mức 95% được WHO khuyến nghị. Trong tháng 7 vừa qua, toàn cầu có gần 23 triệu trẻ em bị bỏ lỡ các mũi tiêm chủng cơ bản thông qua các dịch vụ tiêm chủng thông thường.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tổ chức tiêm chủng cho các cháu vào các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Bệnh viện này cũng khuyến cáo phụ huynh cố gắng tuân thủ tiêm phòng, theo dõi tình trạng các mặt bệnh trẻ và đưa trẻ đến khám bệnh kịp thời trong tình hình mới.

Từ ngày 11-10, trạm y tế phường Tăng Phú Nhơn A (TP.Thủ Đức) cũng đã triển khai tiêm chủng cho trẻ và đảm bảo an toàn khi tiêm chủng trong mùa dịch. Lịch tiêm được dán thông báo trên trạm nhằm giúp trẻ có thể đảm bảo tiêm đúng thời gian.