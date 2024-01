Nhiều ồn ào về bài hát có nội dung tục tĩu bủa vây làng nhạc Việt

B Ray phải xin lỗi vì sản phẩm âm nhạc mới.

"Sau khi nhận được tường trình từ các cá nhân, đơn vị cũng như thông tin từ Sở VHTT thu thập được, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý tùy mức độ sai phạm", lãnh đạo Sở VHTT TPHCM cho biết tại buổi họp thường kỳ ở Trung tâm báo chí TP.HCM, chiều 4/1.

Giữa năm 2022, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) ra văn bản về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's no one at all của Sơn Tùng M-TP trên môi trường mạng. Theo đánh giá, Cục NTBD nhận thấy nội dung biểu diễn của MV mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Sơn Tùng M-TP bị yêu cầu nộp phạt 70 triệu đồng và phải gỡ video ca khúc khỏi các nền tảng số.