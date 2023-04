Nhiều nơi nắng nóng gần 40 độ C; nắng nóng ở Nam Bộ còn có khả năng kéo dài

Cụ thể một số nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt như: Mường La (Sơn La) 40,2 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 39,8 độ C, Trà My (Quảng Nam) 38,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,3 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 38,8 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-50%.

Dự báo ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-50%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.