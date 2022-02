Nhiều nơi lạnh dưới 0 độ C, CSGT khuyến cáo cách lái xe khi đường đóng băng

Từ đêm 19, rạng sáng ngày 20/2, tại các vùng núi cao như Phja Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Mèo Vạc (Hà Giang) xuất hiện băng giá do nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C. Trước tình trạng có thể xảy ra đóng băng ở mặt đường, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khuyến cáo các lái xe cần chủ động lộ trình khi di chuyển trên các cung đường đèo, dốc, vùng núi cao trong những ngày tới.