Nhiều nơi cho trẻ tựu trường sớm

Năm ngoái, do COVID-19, trẻ mầm non cũng không được đến trường, nên nề nếp, tác phong khác biệt so với học sinh những năm trước. Do đó, thời gian cô trò làm quen lẫn nhau, rèn nề nếp, kỹ năng này rất quan trọng. Trẻ được giới thiệu từ nhà vệ sinh, nhà ăn, thầy cô giáo, bạn bè…

Tựu trường từ tháng 8

Bà Nguyễn Thị Thuý Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm), chia sẻ, nhiều phụ huynh có nguyện vọng cho con tựu trường sớm; theo kế hoạch, ngày 31/7, trường sẽ đón học sinh lớp 1 để giáo viên nhận lớp, làm quen với học sinh.