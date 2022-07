Nhiều nhãn hàng gỡ hình ảnh Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

Nhãn hàng xem xét sự việc

Trao đổi với Zing News, đại diện một công ty bất động sản lớn - đơn vị hợp tác với cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh thông qua các dự án khác nhau - cho biết chưa thể đưa ra câu trả lời. Còn một số nhãn hàng liên quan cho biết đang cân nhắc hợp đồng với hai nghệ sĩ này.

Ngoài giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Hồ Hoài Anh còn làm việc tại công ty Cát Tiên Sa. Anh nắm giữ vai trò giám đốc âm nhạc và giám khảo tại nhiều chương trình do công ty này sản xuất và phát trên sóng truyền hình như Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, Sing My Song, King of Rap. Đại diện Cát Tiên Sa cho biết hiện công ty chưa có dự án liên quan đến Hồ Hoài Anh nên không có thông tin để phản hồi.

Chia sẻ với Zing, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc truyền thông công ty giải trí kiêm quản lý của một số nghệ sĩ cho rằng việc đại sứ thương hiệu dính vào ồn ào chắc chắn ảnh hưởng đến các nhãn hàng.

Tuy nhiên, mỗi nhãn hàng sẽ có hướng xử lý riêng, họ cần xem xét kỹ lưỡng những yếu tố như: Các điều khoản trong hợp đồng, ảnh hưởng của scandal lên nhóm khách hàng mục tiêu, khả năng thay thế đại sứ thương hiệu cũng như sự phù hợp của thương hiệu, đại sứ… để có những tính toán và hướng xử lý phù hợp.

“Trường hợp của hai nghệ sĩ hiện tại, tôi cho rằng ảnh hưởng rất lớn, bởi không chỉ gói gọn trong nhóm fan, anti-fan, mà còn lan tỏa tới nhiều người. Trong đó, vấn đề được đặt ra là quy chuẩn đạo đức. Vì thế, nhiều khả năng các nhãn hàng sẽ tạm thời không sử dụng hình ảnh hoặc có cũng không tiến hành truyền thông rộng rãi”, ông Nguyễn Thành Trung nhận định.

(Theo Zing)