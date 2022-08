Nhiều nhà dân sụt lún, nghiêng, sập vì sống gần mỏ khai thác đất sét

Khoảng sân cùng công trình này có thể trôi xuống khu vực khai thác sét phía dưới bất cứ lúc nào (Ảnh: An Nhiên).

Các hộ dân đã phải dựng lán để trú ngụ qua đêm khi ngôi nhà xuống cấp thảm hại như thế này (Ảnh: An Nhiên).

Một số hộ dân chia sẻ, địa phương yêu cầu di dời nhưng do chưa nhận được kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp nên người dân chưa thể rời đi.

Cũng theo ông N., trong khu có gia đình ông N.X.Q. và một hộ dân khác đã chuyển đi do nhà bị sập không thể ở được.

Theo quan sát, phần lớn nhà ở, công trình phụ của các hộ dân đều bị sụt lún, tường nhà nứt, mái ngói xô lệch, thậm chí có nhà đã bị sập. Nhiều nhà hệ thống cửa bị cong vênh không thể đóng lại được, chân tường nứt sâu trơ cả phần đất phía dưới. Sân nhà dân, đường đi chung cũng bị nứt ngang, nứt dọc.

Theo UBND phường Giếng Đáy, mỏ đất sét trên được cấp phép khai thác từ năm 2004, do đã có hiện tượng sạt lở ở phía các hộ dân trên núi Tên Lửa, cạnh mỏ đất sét nên từ cuối năm 2021, UBND phường đã đề nghị Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy dừng ngay việc khai thác đất sét, có các biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn cho người, công trình kiến trúc của các hộ dân, bồi thường kịp thời, thỏa đáng những thiệt hại do khai thác đất sét gây ra cho các hộ dân theo quy định.

Đường đi cũng chung số phận (Ảnh: Đỗ Quân).

Cũng theo UBND phường này, có tổng cộng 14 hộ dân bị ảnh hưởng và hiện đã có hai hộ dời đi nơi khác.