Nhiều người vô tư ăn dưa chuột mà không biết những tác dụng phụ đáng sợ

Dưa chuột chứa hầu hết các vitamin, khoáng chất tự nhiên cần thiết cho cơ thể. Với thành phần 90% là nước, dưa chuột sẽ cực tốt để giảm cân, giải độc, ổn định huyết áp, giúp tiêu hóa tốt và đặc biệt tốt khi sử dụng làm đẹp da. Tuy nhiên, nhiều người vô tư ăn dưa chuột mà không biết có những tác dụng phụ đáng sợ.



Những tác dụng phụ không phải ai cũng biết



Có thể gây tử vong



Trong dưa chuột có chất độc, đó là vị đắng. Các nghiên cứu đã chứng minh những độc tố như cucurbitacins và triterpenoids tetracyclic có trong dưa chuột là những yếu tố kích hoạt vị đắng trong dưa chuột. Những độc tố này rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu ăn nhiều.



Gây dị ứng



Dưa chuột có chứa hợp chất cucurbitacin có thể gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí phù nề. Một số trường hợp lại có những biểu hiện dị ứng khác như ngứa, sưng phồng trong khoang miệng. Trong trường hợp này bạn nên dừng ăn dưa chuột.

Dưa chuột là món ăn ưa tích của nhiều người

Nguy cơ bị mất nước



Nếu ăn nhiều dưa chuột hàng ngày, bạn có thể phải đối mặt với nguy cơ mất nước và chất điện giải từ cơ thể. Lâu dần sẽ gây ra sự mất cân bằng. Nguyên nhân là vì dưa chuột có tính lạnh, nếu ăn nhiều sẽ đi tiểu nhiều, thậm chí người thận yếu có thể hay bị vãi tiểu và nguy cơ liệt dương.



Gây nên hội chứng thừa kali



Dưa chuột rất giàu kali. Điều này có thể là lợi thế, nhưng cũng có thể biến thành tác hại. Nếu cơ thể thừa kali có thể dẫn đến tình trạng tăng kali trong máu, gây suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, thừa kali còn có thể dẫn đến các bệnh đường ruột như đầy hơi, khó chịu…



Nguy cơ thừa vitamin C



Ruột của dưa chuột rất giàu vitamin C và acid caffeic. Vì thế, khi ăn dưa chuột quá nhiều sẽ gây thừa vitamin C.



Nguy cơ dị ứng khoang miệng



Khi ăn dưa chuột, bạn có thể có nguy cơ bị dị ứng khoang miệng như ngứa và sưng miệng. Lý do là vì trong dưa chuột có hợp chất cucurbitacin.



Nguy cơ bị lão hóa sớm



Vitamin C có rất nhiều trong dưa chuột, điều này một mặt giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch hiệu quả, nhưng khi tiêu thụ quá mức giới hạn vitamin này vì ăn quá nhiều dưa chuột lại gây tác dụng ngược. Chúng khiến các gốc tự do “đi lang thang”, gây nguy cơ mụn trứng cá, lão hóa sớm…



Có thể gây nhức đầu và khó thở



Hàm lượng kali cao trong dưa chuột có thể khiến cho bạn gặp phải tình trạng đau bụng và đầy hơi. Thậm chí, nếu cơ thể chứa quá nhiều kali thì sẽ khiến cho thận bị giảm chức năng hoạt động đáng kể.



Lượng nước trong cơ thể nhiều (do ăn dưa leo với số lượng lớn) sẽ vô tình gây ra sức ép lên các mạch máu và tim. Nếu vẫn tiếp tục duy trì tình trạng này, thì còn làm cho cơ thể bị mất cân bằng điện giải, gây ra hiện tượng khó thở và nhức đầu.



Có thể tăng các triệu chứng các bệnh về hô hấp



Do có đặc tính mát, dưa chuột không nên sử dụng trong chế độ ăn uống ở những người bị viêm xoang hoặc đang có vấn đề liên quan đến hô hấp, vì sẽ khiến cho tình trạng bệnh nặng hơn.



Có thể gây đầy hơi và phù



Thành phần cucurbitacin trong dưa chuột rất khó được cơ thể tiêu hóa, gây hiện tượng khí tích tụ bên trong, nhất là những người có vấn đề liên quan đến đường ruột. Nói một cách khác, nếu xảy ra tình trạng khó tiêu khi ăn dưa chuột, thì có thể sẽ xuất hiện dấu hiệu phù nề và bị đầy hơi.