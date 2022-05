Nhiều người trẻ Việt mắc ung thư đại trực tràng vì thói quen xấu trong ăn uống

Trong đó, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh là một trong những yếu tố nguy cơ làm tăng tỉ lệ mắc ung thư đại trực tràng. Theo thống kê, có đến 57% người trưởng thành tại nước ta ăn nhiều thịt, thức ăn nhanh nhưng thiếu rau, trái cây so với khuyến nghị của WHO.

Cuối cùng có liên quan đến yếu tố tuổi tác và di truyền. Tuy nhiên, số ca liên quan đến di truyền chỉ chiếm 3-5%.



Thói quen ăn nhiều thịt, ít rau xanh và lười vận động là nguy cơ gây ung thư trực tràng. Ảnh minh họa.

Ở bệnh nhi trên, bác sĩ Bình đánh giá, bé mới hơn 10 tuổi đã bị ung thư đại trực tràng là rất hiếm. Vì vậy, các bác sĩ tiến hành sàng lọc các yếu tố nguy cơ gây bệnh. Tuy nhiên, trong gia đình bé không có ai bị bệnh.

Các yếu tố nguy cơ gây bệnh như hút thuốc, uống rượu là không có, vì bé mới hơn 10 tuổi. Đây là trường hợp hiếm, vì vậy bác sĩ Bình khuyến cáo, người dân cần đi tầm soát bệnh càng sớm càng tốt khi thấy có các triệu chứng sau:



Ở giai đoạn sớm, ung thư đại trực tràng thường không có biểu hiện rõ ràng khiến người bệnh chủ quan, lầm tưởng với nhiều bệnh lý đường tiêu hoá khác. Tuy nhiên khi có những triệu chứng sau, cần đặc biệt lưu ý đến ung thư đại trực tràng:



- Rối loạn tiêu hoá: Ban đầu có thể là ợ chua, sau là đau tức vùng bụng, co thắt dạ dày trước hoặc sau khi ăn.



- Táo bón: Nếu đi ngoài ít hơn 3 lần/tuần nên chú ý theo dõi.



- Đi ngoài phân nhỏ, phân dẹt: Có nguy cơ ruột gặp phải những vật cản như các khối u, polyp to khiến hình dạng và kích thước phân thay đổi.



- Đi ngoài ra máu: Đây là triệu chứng khá phổ biến ở các bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Nguyên do khối u trong lòng ruột gây chảy máu.



- Giảm cân bất thường, mệt mỏi: Hầu hết các trường hợp mắc ung thư đều có dấu hiệu giảm cân nhanh và nhiều trong thời gian ngắn dù không ăn kiêng hay tập luyện gì gắng sức.



Theo các bác sĩ, ung thư đại trực tràng không điều trị khối u phát triển, xâm lấn các cơ quan lân cận và gây tắc ruột, gây chảy máu ồ ạt và vỡ khối u gây viêm phúc mạc toàn thể. Nếu không được điều trị kịp thời bệnh nhân sẽ bị suy mòn, suy kiệt, di căn và tử vong.



Điều trị ung thư đại trực tràng hiện nay được sử dụng nhiều phương pháp khác nhau phẫu thuật, hoá trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch. Đặc biệt, xạ trị, hoá trị tiền phẫu cũng giúp bệnh nhân giảm nguy cơ tái phát. Ngoài ra, phương pháp cắt đại trực tràng nội soi từ hậu môn lên cũng rất hiệu quả giảm nguy cơ phải mang hậu môn nhân tạo cho người bệnh.



Để phòng bệnh, bác sĩ Bình cho biết nên tạo thói quen ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây. Bạn nên tập thể dục thường xuyên để tăng cường trao đổi chất cũng hạn chế táo bón. Ngoài ra, duy trì thói quen kiểm tra sức khoẻ, nên nội soi đại trực tràng sau tuổi 40 để tầm soát ung thư đại trực tràng.