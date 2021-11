Nhiều người trẻ nhiễm biến thể Omicron

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm Omicron cao hơn so với các biến thể gây lo ngại khác. WHO cho biết, số lượng các ca mắc biến thể này dường như đang tăng lên tại hầu hết các tỉnh ở Nam Phi.

Nhiều người bệnh còn trẻ

Biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi vào giữa tháng 11. Bộ trưởng Y tế Joe Phaahla thông tin, các nhà khoa học lo ngại khi số lượng đột biến cao của Omicron ở mức cao (trên 30 biến thể ở protein gai). Ngoài ra, biến thể này lây lan nhanh chóng trong giới trẻ ở Gauteng, tỉnh đông dân nhất cả nước.

Theo Bộ trưởng Phaahla, Nam Phi đã chứng kiến ​​"sự gia tăng các ca bệnh theo cấp số nhân" trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 ngày. Quan chức này cảnh báo, biến thể mới dường như đang thúc đẩy sự bùng phát Covid-19.