Nhiều người sập bẫy lừa vì tin nhắn 'tài khoản ngân hàng bị khóa'

Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của các bị hại, đối tượng lừa đảo nhanh chóng chuyển tiền trong tài khoản qua nhiều tài khoản mạo danh khác để rút tiền mặt tại các trụ ATM hoặc chuyển lòng vòng vào các ví thanh toán để xóa dấu vết, khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, Công an quận Thanh Khê nói riêng, Công an TP Đà Nẵng nói chung đã điều tra, làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/2, chị C vào mạng xã hội tìm việc làm thì có tài khoản Facebook Hoàng Kim Hoa nhắn tin đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Đối tượng đề nghị chị C kết bạn Zalo có số điện thoại 0565922364 để tiện trao đổi, sau đó đồng ý tiếp nhận chị C làm nhân viên thu mua sản phẩm qua hình thức online cho một công ty có địa chỉ tại đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê.

Đối tượng đề nghị chị C đã đặt mua nhiều mặt hàng trên một số trang web và chuyển tiền của mình để thanh toán trước. Khi hàng được gửi về, công ty sẽ chuyển trả số tiền này cùng với hoa hồng cho chị C. Cả tin, chị C đã chuyển số tiền gần 78 triệu đồng để mua hàng nhưng thực tế đã chuyển tiền vào tài khoản của kẻ gian, sau đó đối tượng này hủy kết bạn, chặn Zalo, Facebook của chị C. Cũng tin tưởng các giao dịch trên mạng xã hội, chị N.T.T.T (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cũng bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặt phòng khách sạn 17 triệu đồng…

Ngoài Công an quận Thanh Khê, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an các quận huyện cũng tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lợi dụng mạng xã hội, mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng cũng đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền với người dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

