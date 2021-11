Nhiều người 'săn' thông cắm cành chơi Noel

Tại Five Flower, đại diện cửa hàng cho biết với loại lá thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch cắm vào xốp theo dáng cây thông sẽ có giá từ 200.000-4.000.000 đồng tùy kích cỡ, những mẫu này đã bao gồm chi phí trang trí. Theo đó, với giá thấp nhất 200.000 đồng, khách sẽ sở hữu cây thông có kích thước 10-15cm, với cây cao từ 80-90 cm sẽ có giá 3 triệu và 4 triệu đồng cho cây cao 90- 100 cm. Mặc dù là cắm cành nhưng theo Five Flower độ bền của thông đạt từ 4-5 tuần, nếu có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.

Theo khảo sát, giá của thông tươi tạo hình từ 200.000 ngàn đến hàng triệu đồng, tùy vào dáng cũng như kích cỡ của cây. Tại Rừng Flower & Wedding Decor đã bao gồm các vật dụng trang trí như sticker, chanh, cam, chuông, quả thông… có giá từ 1.2 triệu đến hơn 2 triệu đồng. Cụ thể với size 40cm, 50cm, 60 cm, 80cm và 1m lần lượt có giá 1.2 triệu, 1.5 triệu, 1.7 triệu, 1.8 triệu và 2.1 triệu đồng. Ngoài ra với các mẫu chậu thông nhỏ cắm tự do, thông để bàn sẽ có giá rẻ hơn giao động từ 600.000-900.000 đồng/mẫu.

Trong khi đó, với thị trường cây thông tươi, các nhà bán tỏ ra thận trọng rong việc nhập hàng bởi số lượng nhu cầu từ khách sụt giảm khá mạnh. Anh Trương Phương cho biết, năm nay số lượng đặt hàng rất chậm, chỉ khoảng hơn 10 cây cho tới hiện tại, giảm một nửa so với năm ngoái.

Giá của thông tươi nguyên cây chưa trang trí sẽ giao động từ 4,5 triệu- 18 triệu, tùy vào kích cỡ, với loại thông đã bao gồm các trang trí cơ bản sẽ có giá từ 6 triệu- 25 triệu đồng.

Đại diện một hãng chuyên phân phối thông tươi cho biết, dòng thông nguyên cây vốn dĩ được nhiều nhà hàng, khách sạn đặt nhất, song do dịch nên nhu cầu cũng giảm bớt. Thêm vào đó các khách lẻ cũng không chi quá nhiều tiền như năm ngoái, mà chọn dòng thông tươi nguyên cây từ 10 triệu đổ xuống.

Tại Five Flower giá thấp nhất của thông tươi nguyên cây đã trang trí là 6,5 triệu đồng/ cây có chiều cao từ 100 cm- 125 cm và cao nhất là 19 triệu đồng cho cây từ 250 cm- 300 cm. Theo đại diện cửa hàng, thông tươi nguyên cây sẽ có độ bền hơn so với thông cắm cành, từ 6-8 tuần. Đồng thời do chi phí cây thông tươi khá cao nên khách hàng phải đặt trước thì cửa hàng mới nhập về và giao cho khách theo lịch hẹn. Hiện tại đã có khách đặt, song số lượng rất ít.