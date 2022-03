Nhiều người 'săn lùng' hoa đu đủ đực sắc uống thải độc phổi

Các từ quảng cáo thải độc phổi hay bổ phổi chưa chính xác. BS Hoàng cho biết nếu hoa đu đủ đực thực sự bổ phổi thì nhiều doanh nghiệp dược đã sẵn sàng sản xuất nhiều loại thuốc bổ phổi từ loại hoa này.

Hoa đu đủ tươi giá từ 80 - 120 nghìn đồng.

Theo nghiên cứu, trong hoa đu đủ đực có chứa vitamin A, B1, C, carbohydrate, protein, tannin, chất chống oxy hoá, khoáng chất,….



Đối với hệ hô hấp, hoa đu đủ giúp kháng khuẩn, tiêu viêm tự nhiên, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ho, viêm họng, khàn tiếng, đau rát cổ họng.



Trong các hướng dẫn sử dụng hoa đu đủ đực ngoài làm si rô, ngâm mật ong, người dân có thể sử dụng hoa đu đủ đực sắc với các bài thuốc khác để uống. Ví dụ: Hoa đu đủ đực 15g, vỏ quýt khô 20g, tẩm nước gừng sao, vỏ rễ dâu 30g, tẩm mật, sao, vỏ khế chua 30g, sao vàng, chua me đất hoa vàng 30g, cam thảo đất 30g, lá chanh non 30g, nghệ vàng 15g, lá lốt 40g, rau má 40g.