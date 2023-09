Nhiều người Mỹ xúc động vì chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông (Ảnh: Đoàn Bắc).