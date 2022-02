Nhiều người là F1 đã vội vàng uống thuốc dành cho F0

Gia đình bà Nguyễn Thị M. - Gia Lâm, Hà Nội mới là F1 đã sử dụng hết 3 hộp thuốc kháng virus vừa mua hàng xách tay của Nga với giá 12 triệu đồng.



Bà M. cho biết, trước đó con gái bà mua sẵn mấy hộp thuốc trị Covid-19 của Nga về nhà để phòng. Khi con gái út nhiễm Covid-19, cả nhà test nhanh vẫn âm tính nhưng bà M. đã vội vàng lôi các hộp thuốc mua trước đó cho cả nhà uống.



Trong gia đình, bà M. và chồng đều 70 tuổi, có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường nên bà rất sợ nhiễm bệnh sẽ bị biến chứng nặng. Con gái bà đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin mà vẫn phải vào bệnh viện dã chiến để thở oxy vì tình trạng sụt giảm SpO2, khó thở.



Bà M. cho rằng sử dụng thuốc phòng còn hơn chống, vì uống thuốc này thì không virus nào có thể tấn công được.

Các thuốc được bán trên mạng, nhiều người mới là F1 đã mua dùng

Không riêng bà M, sau khi trở thành F1, chị Hoàng Thị Dung – Long Biên, Hà Nội cũng vội vàng tìm mua cho mình đủ các đơn thuốc dự phòng. Chị Dung rất sợ mình thành F0 dù đã tiêm được 2 mũi vắc xin.



Chị Dung khoe đơn thuốc chị đang dùng được người quen ở miền Nam gửi ra rất hiệu nghiệm, phòng được Covid-19.



Nhà anh Nguyễn Thành C. - Cầu Giấy, Hà Nội cũng sử dụng thuốc ức chế virus khi mới là F1. Anh C. và vợ tiếp xúc với F0 khi đi liên hoan tân niên ở công ty. Sau khi về nhà, vì sợ mắc Covid-19 lây nhiễm cho bố mẹ già nên anh C. và vợ “tung” hết các thuốc kháng virus đã mua trước đó ra uống.



Anh C. cho biết cuối tháng 1, anh mua 4 hộp thuốc Favipiravir 400mg trên mạng với giá 1,5 triệu đồng/hộp. Khi thành F1 anh đã cho người nhà uống luôn để chặn virus từ cửa ngõ, không lo virus tấn công.



Nhìn đơn thuốc với hàng chục loại khiến bác sĩ cũng hoảng, nào là thuốc Medrol 16mg, Methylprednisolone (thuốc chống viêm corticosteroid), Paracetamol, Vitamin C và nhỏ mũi, súc họng, smecta…



Thạc sĩ, BS Nguyễn Quốc Thái –Trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Bạch Mai cho biết có rất nhiều người mới là F1 đã hoảng loạn và tìm đủ các biện pháp chặn virus nào là xông, uống thuốc, thậm chí cả thuốc dành cho F0 có triệu chứng, F0 nặng.



Có những người đưa đơn thuốc có tới 12, 13 loại thuốc mua sẵn về nhà dùng, có người thì khi là F1 ra ngay hiệu thuốc cũng mua sẵn cho mình các gói thuốc. Nhà thuốc vì lợi nhuận cũng gói cho khách mua thuốc đủ các loại thuốc từ kháng viêm, kháng đông, vitamin, kẽm, hạ sốt, tiêu chảy, thuốc ho…



Có những người đau dạ dày, mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc do uống quá nhiều mà không có hiệu quả, người còn mệt mỏi hơn.



Theo BS Thái, với thuốc kháng virus chỉ dành cho người bệnh đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Nếu gia đình mua sẵn thuốc của Nga mà nhiều người đang săn lùng thì vẫn có thể dùng (dù tác dụng không nhiều) có thể người bệnh an tâm về mặt tâm lý, nhưng chỉ dùng khi dương tính vì chưa có virus thì uống kháng virus chỉ phí thuốc.



Với các thuốc kháng virus Bộ Y tế cấp phép sử dụng thì dùng hết sức thận trọng theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không phải ai cũng dùng được và không dùng cho trẻ em.



Trước tình trạng dùng thuốc vô tội vạ của người dân thậm chí người bệnh không có triệu chứng hoặc chỉ là F1 đã sử dụng đơn thuốc có đủ thuốc gói A, gói B dẫn đến bệnh nặng hơn.



Ngày 17/2, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã ra văn bản yêu cầu chấn chỉnh việc sử dụng thuốc gói B. Sở Y tế Hải Phòng cho biết tình hình dịch trên thành phố diễn biến phức tạp, số F0 trong cộng đồng đều trên 1.000 ca mỗi ngày.



Đến nay, Hải Phòng đang điều trị quản lý cho khoảng 31 nghìn ca bệnh, nhiều cơ sở y tế tư nhân cũng tham gia vào công tác điều trị cho F0 tại nhà để giảm tải cho cơ sở y tế. Tuy nhiên, thời gian qua bộc lộ một số hạn chế, bất cập.



Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, Sở Y tế Hải Phòng đã yêu cầu các trường hợp điều trị tại nhà tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng viêm Corticoid với những người bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.



Bệnh nhân cần theo dõi sát diễn tiến bệnh và khi có dấu hiệu chuyển nặng kịp thời liên hệ với cơ sở y tế hoặc trạm y tế lưu động để chuyển tuyến kịp thời. Sở Y tế Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ sở y tế bán lẻ thuốc không được bán thuốc trái với quy định của pháp luật.



Khi gia đình bạn thành F0, tách riêng với người chưa nhiễm trong nhà ngay và luôn. Riêng nhà có em bé, không nên gửi bé đi nhà khác tránh nguy cơ thành 2 nhà F0. Chuẩn bị ngay máy đo SPO2.



Có triệu chứng nào điều trị triệu chứng đó, đến nay virus chỉ thuốc kháng virus mới tiêu diệt được hoặc cơ thể sinh ra kháng thể để tiêu diệt nó. Khi uống thuốc kháng virus phải uống đúng thuốc, không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.