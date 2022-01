Nhiều người gửi đơn "cầu cứu" xin bán hàng tại chỗ vì "sống không nổi"

Your browser does not support the audio element.

Mới đây, nhiều chủ hàng quán ăn, uống tại tỉnh Bạc Liêu đã có đơn "cầu cứu" gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế… xin được mua, bán tại chỗ trở lại có kiểm soát vì họ đang gặp khó khăn từ nhiều tháng qua.