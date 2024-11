Nhiều người dùng Samsung tại Việt Nam bất ngờ bị khóa máy

Sau khi nhấp vào đường link lạ, nhiều người dùng điện thoại Samsung bất ngờ bị khóa vĩnh viễn. Vài ngày qua, tại các hội nhóm Samsung trên Facebook như Cộng đồng người dùng Samsung Việt Nam, Cộng đồng Samsung Galaxy Fans Việt Nam...nhiều người dùng đã liên tục chia sẻ câu chuyện của mình về việc bất ngờ bị khóa máy Samsung do nhấp vào đường link lạ. Chẳng hạn, tài khoản Trung Đoàn cho biết vài ngày trước đã thấy bài viết đăng về thử nghiệm OneUI 7 Beta và trong đó có chia sẻ đường link tới một trang web giả mạo với giao diện khá giống như trang chương trình Beta của Samsung. Theo đó, anh đã bấm đăng nhập các thông tin. Tuy nhiên, chỉ sau 6 ngày, hai điện thoại Samsung của anh bất ngờ bị khóa vĩnh viễn. "Khi mang đến trung tâm bảo hành Samsung, mình được thông báo rằng điện thoại không thể mở khóa và khuyên mình nên tạo một tài khoản Samsung mới cho bất kỳ thiết bị nào khác. Hiện, điện thoại không thể mở khóa mặc dù mình đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết"- tài khoản này cho biết. Điện thoại Samsung bất ngờ bị khóa sau khi truy cập vào đường link lạ Tài khoản Nguyễn Tân cho biết tuần trước cũng nhìn thấy link đăng ký One Ui 7 Beta trên Facebook nên đã nhấp vào và đăng nhập tài khoản Samsung. Đáng chú ý, điều khiến anh bị lừa là việc giao diện đăng nhập của web giả mạo này y hệt Samsung và có cả điều hướng đến App Samsung Members. "Mình vẫn sử dụng bình thường và hôm nay máy báo bị khoá và để lại số liên lạc chỉ có 6 số. Mình không gọi lại được dù sim vẫn còn tiền"- tài khoản cho biết. Ông Nguyễn Minh Thái, chủ cửa hàng mua bán điện thoại Keyphone tại TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết Samsung có những quy định nghiêm ngặt về việc mời gọi người dùng tham gia các chương trình thử nghiệm. Trong khi đó, các đường link quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt liên quan đến cập nhật phần mềm hay tính năng mới 99% là giả mạo, có chứa mã độc hoặc đánh cắp thông tin người dùng. Vì vậy, việc người dùng nhấp vào các đường link này chắc chắn sẽ bị hack. Để giải quyết trường hợp bị khóa máy như trên, ông đề nghị người dùng nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Samsung để yêu cầu hỗ trợ. Đồng thời, cần thay đổi mật khẩu tài khoản Samsung và các dịch vụ khác có liên quan để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. "Hiện nay, các website giả mạo làm rất giống đến từng chi tiết website của các thương hiệu. Do đó, cần cẩn trọng hơn khi click vào các đường link lạ và chỉ nên tham gia các chương trình thử nghiệm chính thức của Samsung thông qua website hoặc Fanpage chính thức"- ông Thái khuyến nghị.