Nhiều người dùng ô tô điện không muốn quay lại với xe xăng

Tốc độ phát triển của xe điện đang có xu hướng giảm nhẹ trên toàn cầu, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều chủ sở hữu xe năng lượng mới không muốn trở lại với xe xăng. Theo một nghiên cứu mới nhất của Global EV Alliance, 92% chủ ô tô điện được khảo sát cho biết họ sẽ không quay lại với xe động cơ đốt trong. Đáng chú ý, chỉ 1% số người được hỏi nói rằng họ sẽ trở lại sử dụng xe máy xăng hoặc dầu truyền thống. Trong khi đó, 4% khác cho biết họ sẽ chọn xe hybrid sạc điện (PHEV) như một giải pháp trung hòa giữa 2 loại xe. Số còn lại có ý kiến trung lập, chưa chắc chắn về quyết định có trở lại với xe xăng hay tiếp tục dùng xe điện. Nghiên cứu của Global EV Alliance được thực hiện trên cơ sở thu thập ý kiến của hơn 23.000 tài xế xe điện ở 18 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Áo, Brazil, Pháp và Ấn Độ. Kết quả sau cùng được cân đối dựa trên tỷ lệ ô tô điện của từng quốc gia trong tổng số xe điện toàn cầu. Điều này có nghĩa là các ý kiến thu thập từ Mỹ được đánh giá cao hơn so với các quốc gia như Thụy Điển – nơi có tỷ lệ phổ biến xe điện ở mức cao. Trong khi đó, một số thị trường đáng chú ý như Trung Quốc hay Hàn Quốc không nằm trong danh sách khảo sát. Theo Global EV Alliance, hầu hết người tham gia khảo sát cho rằng xe điện sẽ là lựa chọn chủ yếu của người dùng ô tô trong tương lai. Tại đây, gần một nửa số người tham gia khảo sát (45%) đánh giá cao mức chi phí vận hành thấp của xe điện so với xe chạy bằng xăng hoặc dầu. Một số lý do khác được cho là khuyến khích người dùng chọn xe điện bao gồm thân thiện với môi trường (40%), khả năng vận hành (21%) và chi phí bảo dưỡng thấp (18%). Ngược lại, vấn đề trạm sạc được cho là lý do chính khiến nhiều người còn do dự với ô tô điện. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhược điểm lớn nhất khi sử dụng xe điện là sự hạn chế của trạm sạc nhanh, thời gian sạc lâu và tình trạng ngừng hoạt động thường xuyên của một số trạm. Lê Tuấn