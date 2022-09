Nhiều người chết, mất tích vì lũ, công an, bộ đội căng mình giúp dân

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, trong 2 ngày 28-29/9, trên địa bàn Nghệ An có mưa to đến rất to. Đặc biệt từ chiều tối 28/9, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều địa phương bị ngập, lụt (Ảnh: Hoàng Lam).