Nhiều người ăn cải bó xôi nhưng không biết rõ những tác dụng của rau này đối với sức khỏe

Vitamin C trong rau bina có rất nhiều lợi ích, trong đó có việc giúp cơ thể tạo ra collagen, chất cần thiết để phục hồi các tổn thương. Vitamin C cũng giúp cơ thể tăng lượng sắt hấp thụ từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật, hỗ trợ quá trình chữa bệnh.

Nguyên liệu: 100g rau cả bó xôi, dưa chuột, hành tây, hạnh nhân, 300g thịt gà, 2 muỗng canh nước chanh, gia vị nêm (muối, đường).

Chế biến: Nhặt và rửa sạch rau, ngâm nước muối pha loãng, để ráo các loại nguyên liệu cải bó xôi, dưa chuột, hành tây, hạnh nhân. Hành tây thái sợi, dưa chuột cắt lát, cải bó xôi cắt thành đoạn vừa ăn, hạnh nhân giã nhuyễn. Thịt gà nướng hoặc luộc tùy theo ý thích. Cho tất cả nguyên liệu vào tô thêm chút muối, đường, nước cốt chanh trộn đều. Gia vị điều chỉnh theo khẩu vị.

Nước ép từ cải bó xôi

Nước ép rau bina là loại nước rất có lợi cho đường tiêu hóa. Có thể kết hợp rau với những loại hoa quả khác vừa tạo cảm giác thơm ngon dễ uống và tăng hương vị.

Khi ép rau kèm với hoa quả xen kẽ nhau. Hoặc khi xay rau cần cho thêm nước lọc. Cũng có thể pha thêm hạt chia vào nước ép để tăng hương vị hấp dẫn.

Rau cải bó xôi luộc

Đây là cách chế biến đơn giản nhất và thích hợp với khẩu vị của nhiều người. Khi luộc rau cần đun sôi nước, thả rau vào trong thời gian 2 - 3 phút. Đảo mặt rau từ trên xuống để rau chín đều. Không nên để sôi quá lâu làm mất đi lượng dinh dưỡng có trong rau.

Những lưu ý để chọn mua rau bina tươi ngon - Nên chọn rau bina trồng hữu cơ để tránh loại rau chứa nhiều thuốc trừ sâu độc hại. - Chọn những bó rau chưa cắt gốc, thân lá xanh không bị dập, gãy hay thối hỏng. - Không chọn rau có màu xanh quá đậm là rau già ăn xơ cứng. Chọn lá màu xanh tươi còn non chứa nhiều dinh dưỡng, khi chế biến thưởng thức rau mềm, ngọt. - Không nên ăn liên tục và ăn quá nhiều rau bina vì trong rau có chứa hàm lượng axit oxalic cao dễ làm ảnh hưởng đến hoạt động của thận.

