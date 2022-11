Nhiều nghệ sĩ Hàn bị yêu cầu rời khỏi ngành giải trí

Nam diễn viên Yoon Je Moon đã ba lần lái xe trong tình trạng say rượu. Anh vừa trở lại qua dự án của JTBC. Từ khi mắc lỗi, Yoon Je Moon xuất hiện trong nhiều dự án khác.

“Lái xe trong tình trạng say xỉn là một tội ác khủng khiếp. Nếu bạn uống rượu và lái xe, chiếc xe trở thành vũ khí trên đường. Có rất nhiều người dân vô tội phải chịu thiệt hại khủng khiếp do người say rượu lái xe.

Làm thế nào họ có thể trở lại ngành giải trí và đứng trước ống kính. Họ có biết đó là một tội ác kinh hoàng không? Hay vì họ không biết đó là một tội ác khủng khiếp nên mới lái xe gây ảnh hưởng?”, tờ My Daily viết về các nghệ sĩ kể trên.