Nhiều mẫu iPad giảm giá dịp cuối năm, bỏ ra từ 7 triệu đồng đã có thể 'đập hộp'

Thời điểm cuối năm, nhiều dòng iPad của Apple đang có mức giá giảm từ vài trăm nghìn cho tới cả triệu đồng. Những tháng cuối năm 2024 chứng kiến cuộc đua khuyến mãi đầy sôi động trên thị trường công nghệ, đặc biệt là với dòng sản phẩm iPad của Apple, khi giờ đây chỉ hơn 7 triệu người dùng đã có thể sở hữu chiếc máy tính bảng mới đến từ "Táo khuyết". Đây là cơ hội hấp dẫn để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị công nghệ cá nhân hoặc chọn mua làm quà tặng dịp Giáng sinh và năm mới. Trong đợt giảm giá tháng 12 này, các phiên bản iPad từ cơ bản như iPad Gen 9 cho đến các dòng cao cấp hơn như iPad Mini, iPad Air và iPad Pro đều góp mặt với mức giảm giao động từ vài trăm nghìn đến 4 triệu đồng, tùy từng model. Đặc biệt những mẫu máy như iPad Air và iPad Pro M4 là những mẫu máy đang có sự quan tâm, khi sở hữu thiết kế đẹp cùng nhiều tính năng mạnh mẽ. Dưới đây là những mẫu iPad đáng chú ý đang có mức giá tốt, người dùng cân nhắc có thể sở hữu vào dịp cuối năm. IPad Gen 9 - 7 triệu đồng Định hướng là thiết bị dành cho người dùng phổ thông, cần một thiết bị cơ bản nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định, thời điểm hiện tại dòng máy tính bảng này đang có giá rẻ hơn 2 triệu đồng so với thời điểm vừa ra mắt. Với mức giá phải chăng, đây là lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc những ai chỉ cần iPad để lướt web, xem phim, hoặc làm bài tập. Dù không có những tính năng cao cấp như các dòng iPad khác, nhưng iPad Gen 9 vẫn đủ khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu học tập và giải trí hàng ngày. Máy tính bảng iPad Gen 9. IPad Gen 9 kế thừa đặc trưng của dòng nhưng được nâng cấp thêm về hiệu năng cũng như camera. Thiết kế nguyên khối đã là nét đặc trưng của dòng sản phẩm iPad giúp mang lại vẻ sang trọng khi sử dụng tên tay. Dòng máy tính bảng này có màn hình 10.2 inch với tấm nền IPS LCD, với sức mạnh là con chip A13 Bionic. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 7nm, RAM 3GB. Bên cạnh đó, người dùng có thêm sự lựa chọn đến từ bộ nhớ trong 64GB. Ngoài ra, thiết bị còn nhiều phiên bản bộ nhớ khác tùy vào nhu cầu sử dụng của người dùng. iPad mini 6 - 12 triệu đồng Mặc dù iPad mini 7 đã ra mắt nhưng vì sức hấp dẫn của dòng máy này, nên thời điểm hiện tại chỉ giảm nhẹ. Trong khi đó thế hệ trước là iPad mini 6 đang có mức giá giảm tới 2 triệu đồng so với thời điểm mới ra mắt. Với iPad Mini 6 được Apple thiết kế với hình dáng nhỏ gọn cân đối chiều dài và ngang giúp bạn có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi để hỗ trợ cho quá trình học tập, làm việc hay giải trí một cách dễ dàng. Máy tính bảng iPad mini 6. Sở hữu chiếc màn hình Liquid Retina 8.3 inch sắc nét, sống động, cùng trang bị vi xử lý chipset A15 Bionic cùng với dung lượng RAM 4GB, giúp tốc độ xử lý diễn ra nhanh chóng và mượt mà. Tuy người dùng không yêu cầu cao về camera trên chiếc máy tính bảng nhưng Apple cũng tinh tế trang bị cho iPad Mini 6 camera với độ phân giải 12MP sắc nét. Với camera này, người dùng có thể trò chuyện video với bạn bè một cách rõ nét. Phía trước thiết bị cũng được trang bị một camera 12MP với góc nhìn rộng 122 độ. iPad Air 6 M2 (11 inch) - 15 triệu đồng Đối với những ai muốn có trải nghiệm cao cấp nhưng không cần đến sức mạnh tối đa như iPad Pro, iPad Air 2024 là sự lựa chọn cân bằng. Với chip M2, iPad Air đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và giải trí đa phương tiện. Thời điểm hiện tại chiếc máy này cũng đã giảm 2 triệu đồng so với thời điểm vừa ra mắt, người dùng có thể sử dụng thiết bị này để soạn thảo văn bản, làm thuyết trình, quản lý dự án, hay thậm chí chỉnh sửa ảnh cơ bản. Màn hình lớn và hỗ trợ Apple Pencil giúp việc ghi chú, vẽ phác thảo trở nên tiện lợi và chính xác hơn. Điểm mạnh của iPad Air nằm ở tính linh hoạt và giá cả hợp lý hơn so với iPad Pro, nhưng vẫn mang đến cảm giác cao cấp trong thiết kế và hiệu năng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên, hoặc những người làm việc văn phòng cần một thiết bị di động hiệu quả. Dù không có màn hình OLED như iPad Pro, nhưng màn hình Liquid Retina của iPad Air vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét, phù hợp với hầu hết các nhu cầu. Máy tính bảng iPad Air 6 11 inch M2. Đáng chú ý nhất chính là sự nâng cấp lên con chip M2 mạnh mẽ, cải thiện hiệu năng CPU và GPU lên đến 50% so với thế hệ M1 trước đó. Kết hợp với 8GB RAM, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm đa nhiệm mượt mà trên máy. Máy cũng hỗ trợ bút Apple Pencil 2 và Magic Keyboard, mang lại nhiều tính năng hữu ích cho công việc, học tập và sáng tạo. Về camera, iPad Air 6 M2 2024 Wifi được trang bị camera trước 12MP Center Stage, cho khả năng tự động lấy nét và điều chỉnh khung hình theo người dùng rất phù hợp cho học tập trực tuyến và gọi video. iPad Pro M4 (11 inch) - 27,6 triệu đồng Thời điểm mới ra mắt iPad Pro M4 với cấu hình thấp nhất có mức giá gần 30 triệu đồng, so với thời điểm hiện tại, dòng máy cao cấp này đã giảm hơn 2 triệu đồng. Thiết kế của iPad M4 Pro vẫn giữ vẻ sang trọng và hiện đại quen thuộc, với khung nhôm nguyên khối và viền bezel mỏng, thiết bị có độ mỏng chỉ 5.3 mm cho bản 11 inch và 5.1 mm cho bản 13 inch, nhỏ gọn hơn so với thế hệ trước. Màu sắc bao gồm Xám bạc và Xám space, tạo cảm giác thanh lịch và tinh tế. Màn hình Liquid Retina XDR trên iPad Pro M4 2024 mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét và sống động. Với độ phân giải cao, công nghệ HDR và True Tone, người dùng sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh chân thực, sắc nét. Tần số quét 120Hz giúp mọi thao tác trở nên mượt mà, đặc biệt khi chơi game, xem phim hay vẽ. Máy tính bảng iPad Pro M4. Sức mạnh nội tại của iPad Pro M4 2024 đến từ chip Apple M4, con chip mạnh mẽ nhất từng được trang bị trên dòng iPad. Kết hợp với 8GB RAM, thiết bị mang lại hiệu suất CPU và GPU vượt trội, đáp ứng tốt mọi nhu cầu đa nhiệm, từ làm việc đến giải trí. Tùy chọn lưu trữ từ 256GB đến 2TB cũng sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu lưu trữ của người dùng. Camera trên iPad Pro M4 2024 cũng được nâng cấp đáng kể. Camera sau kép 12MP, gồm một camera góc rộng và một camera góc siêu rộng, cho khả năng chụp ảnh và quay video chất lượng điện ảnh 4K. Camera trước 12MP với tính năng Center Stage giúp bạn luôn ở trong khung hình khi gọi video. Đây được xem là sản phẩm iPad đáng mua nhất hiện nay với cấu hình mạnh nhất thị trường. Chí Hiếu