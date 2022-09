Nhiều lợi ích không ngờ khi dạy con nấu ăn từ nhỏ

Vì cách an toàn nhất, tránh rủi ro tốt nhất không phải là không tiếp xúc với những đồ nguy hiểm. Chúng ta chỉ thực sự an toàn khi làm quen với chúng, hiểu và tự biết cách bảo vệ bản thân.

Việc con nấu nướng thường xuyên sẽ tạo thành thói quen và kĩ năng sử dụng đồ bếp rất tốt. Do đó, hướng dẫn con sử dụng dụng cụ đồ bếp cẩn thận để không lo sợ việc con có thể bị đứt tay, bị bỏng khi nấu ăn.

Đồng thời dạy con cách chăm chút cho từng món ăn, bày biện đẹp mắt. Mỗi bữa ăn của con làm đều là tình yêu thương con dành cho gia đình.

Có quá nhiều lợi ích khi cha mẹ khuyến khích trẻ cùng vào bếp nấu ăn. Tuy nhiên, để công việc vào bếp thực sự mang đến lợi ích và an toàn cho trẻ, cha mẹ nên chú trọng những lưu ý an toàn sau:

Đối với trẻ ở độ tuổi mầm non: Nên giới hạn các việc được làm - không được làm với trẻ. Hãy trao đổi với trẻ trước để trẻ nhận biết được công việc. Và quan trọng nhất, hãy luôn theo sát trẻ. Có thể sẽ rất vất vả với cha mẹ khi đồng hành cùng con ở độ tuổi này, nhưng chắc chắn bạn sẽ có những niềm vui rất đặc biệt.

Nhắc bé chú ý an toàn: nấu nướng có thể bị bỏng do dầu bắn, do nhiệt... hãy cố gắng lưu ý các vấn đề này với trẻ thường xuyên, giúp trẻ ghi nhớ để cẩn thận hơn với mỗi thao tác.

Lựa chọn các sản phẩm an toàn với trẻ: Các sản phẩm tẩy rửa như nước rửa chén bát, nước lau bếp, lau bàn có thể chứa những thành phần gây kích ứng đối với trẻ. Cha mẹ hãy lưu ý thật kỹ khi lựa chọn, mua sắm các đồ dùng gia đình này nhé.

Theo Giáo dục và Thời đại