Nhiều lần giao dịch chui cổ phiếu, con gái sếp Gạo Trung An bị phạt 431 triệu

Về cổ phiếu TAR, ngày 25/10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chuyển cổ phiếu này sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 30/10.

Lý do đưa cổ phiếu TAR vào diện hạn chế giao dịch vì Trung An chậm công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét quá 45 ngày so với thời gian quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của Trung An đạt 966 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12,2 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.