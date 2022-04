Nhiều khu vực trên cả nước có thể đón mưa rào và dông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Nhiều vùng trên cả nước mưa rào và dông dịp nghỉ lễ 30/4. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn, trước khi đón đợt mưa rào và dông, từ 25-27/4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.