Nhiều khu là nghĩa trang, xử lý chất thải… nay bao vây bởi khu đô thị mới

Mở bán nhà ở xã hội, ô tô xếp hàng mua

Phát biểu tại hội thảo "Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân" diễn ra sáng nay (31/12), ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam - cho rằng việc xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái hướng tới sự bền vững còn hạn chế.

Đáng chú ý theo vị này, sự phát triển quá nhanh có phần thiếu kiểm soát về quy mô, ranh giới đô thị khiến cho cấu trúc đô thị có phần bất ổn. Nhiều khu trước đây được xác định là khu xử lý chất thải, nghĩa trang, tuyến đường sắt… nay bị bao vây bởi các khu đô thị mới.

Tại nhiều đô thị có các khu công nghiệp phát triển ở khu vực ven đô thì hệ thống nhà ở công nhân còn thiếu tiện ích, hạ tầng xã hội vì nằm xa trung tâm, ông Chính nhấn mạnh.