Nhiều khu đô thị bộc lộ bất cập sau đầu tư, Hà Nội vào cuộc

Theo UBND TP, việc tổ chức cung ứng dịch vụ đô thị cho cư dân trong một số khu đô thị như cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí... còn chưa tốt.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 4866 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 10-12/2021.

Quyết định nêu rõ, Hà Nội là địa phương sớm hình thành các khu đô thị mới và phát triển nhanh so với cả nước. Chỉ tính sau khi mở rộng địa giới hành chính TP năm 2008 đến nay, Hà Nội đã có hơn 350 khu đô thị với quy mô khoảng 2.500 ha.