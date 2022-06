Nhiều khách mời hát nhép ở Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

Bản phối mới của Thích Em Hơi Nhiều có nhiều phân đoạn chuyển giọng lẫn rap và đan xen line hát của Orange nhưng lại không có vấp phải lỗi nào khiến nghi vấn hai ca sĩ trẻ hát "đè" nổ ra.

Ngoài ra, khẩu hình khi hát của Wren Evans cũng đã ngầm "tố cáo" nghi vấn này là thật.

Giống như bộ đôi ca sĩ Gen Z, tiết mục The Stage Of My Life lời Việt của người đẹp chuyển giới Đỗ Nhật Hà cũng dính nghi án hát nhép tương tự.

Vốn không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng phần thể hiện của Đỗ Nhật Hà lại rất trơn tru và không vấp phải lỗi thanh nhạc nào. Âm thanh quá to và rõ khi đến phần trình diễn của Đỗ Nhật Hà dù cô nàng vừa hát vừa thực hiện nhiều động tác khó khiến nhiều người cho rằng Đỗ Nhật Hà hát nhép.