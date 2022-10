Nhiều học sinh đánh nhau, chửi tục trong khi điểm giáo dục công dân cao chót vót

Gần đây, liên tiếp các vụ việc học sinh đánh nhau, học sinh bị đánh hội đồng ở Hà Nội, Nghệ An, Bình Định, Đắc Lắk... Thậm chí, một học sinh lớp 11 ở Long An do mâu thuẫn với một học sinh lớp 10 đã bị nhóm người đánh hội đồng đến tử vong.

Chuyên gia cho rằng, điều vô lý là đầy rẫy các vụ việc học sinh đánh nhau hay phổ biến tình trạng học sinh văng tục, chửi bậy nhưng hằng năm, phổ điểm bộ môn Giáo dục công dân trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn cao chót vót.

Sau lễ khai giảng năm học mới, đầy rẫy các vụ việc học sinh bị đánh.

Tan trường, tại một trường tiểu học ở Hà Nội, học sinh ùa ra chờ người nhà đón. Một nhóm học sinh nô đùa và văng tục, chửi bậy rất to ngay giữa sân trường. Ở những góc khác, học sinh cũng không ngần ngại khi nói những lời khó nghe với nhau.