Nhiều hố sụt tại Cồn Vành, nguy hiểm rình rập người đến tắm biển

Làm việc hằng ngày tại đây, ông Biên nắm rất rõ từng khu vực nguy hiểm trên bãi biển Cồn Vành. Nhưng với hàng nghìn người xuống biển “giải nhiệt” như chiều qua, ông không dám chắc sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách.

Để bảo đảm an toàn cho du khách, tại đây có thuê thêm người làm nhiệm vụ này, tuy nhiên với số lượng du khách tắm biển đông như hiện nay thì không thể kiểm soát được.“Ngay chiều qua chúng tôi đã phát hiện, hỗ trợ 3 người dân đưa vào bờ an toàn do bơi quá xa ra cọc tiêu giới hạn”, ông Biên cho biết.

Cồn Vành có nhiều điều kiện để phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng. Hiện tại, dịch vụ tại đây rất nghèo nàn, đơn điệu với vài nhà hàng ăn uống, nghỉ ngơi cho du khách.

Do là bãi tắm tự phát, nên phần lớn chỉ có người dân trên địa bàn tỉnh tìm đến rồi rời đi ngay trong ngày. Để thu hút đầu tư trở thành khu du lịch biển sầm uất, hấp dẫn du khách vẫn cần sự nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn nữa từ phía chính quyền địa phương.