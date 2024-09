Nhiều hãng xe rút lui, còn ai sẽ quan tâm đến Triển lãm ô tô Việt Nam 2024?

Triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show sắp trở lại sau 1 năm vắng bóng. Tuy nhiên, sự kiện lớn nhất ngành xe đang tỏ ra mất dần sức hút khi nhiều thương hiệu ô tô lớn đã không còn mặn mà với sân chơi này. Sau khi tạm hoãn vào năm 2023, Triển lãm Ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show (VMS) sẽ trở lại trong năm nay, dự kiến được tổ chức từ ngày 23-27/10/2024 tại TP HCM. Tuy nhiên, sân chơi này liệu còn đủ sức hấp dẫn khách hàng, khi vắng bóng khá nhiều tên tuổi trong ngành sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam? Một góc trưng bày tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022. Ảnh: Hoàng Hiệp Hàng loạt hãng xe "bỏ cuộc chơi" Triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show (VMS) do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Nhóm Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng (VIVA) tổ chức định vào khoảng tháng 10 hàng năm. VMS 2024 năm nay có chủ đề "Công nghệ mở tương lai xanh". Theo thông báo mới nhất từ phía Ban tổ chức, Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 sẽ có sự góp mặt của 9 thương hiệu ô tô là Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Subaru, GAC, Skoda và MG; cùng 3 thương hiệu xe máy: Honda, SYM và Yamaha. Như vậy, số hãng ô tô xác nhận tham dự VMS 2024 đã ít hơn 3 thương hiệu so với thông báo cách đây 2 tháng. Trong đó, thương hiệu xe Đức gắn bó nhiều năm với các kỳ VMS là Volkswagen tuyên bố rút lui vào cuối tháng 7. Và mới đây nhất, vào đầu tháng 9, hai thương hiệu đình đám BYD và Volvo cũng chính thức xác nhận không tham gia triển lãm năm nay. Sự vắng mặt của BYD và Volvo vào phút chót được xem như tổn thất cho VMS 2024 bởi đây đều là hai hãng xe mạnh về công nghệ, khá phù hợp với chủ đề năm nay. Trong khi các dòng xe của Volvo nổi tiếng toàn cầu về công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái thì hãng xe Trung Quốc BYD là thương hiệu lớn trên thị trường quốc tế, được kỳ vọng sẽ phô diễn nhiều công nghệ về xe năng lượng mới tại sự kiện này. Ngoài những hãng xe kể trên, VMS 2024 cũng vắng bóng một số thương hiệu chiếm thị phần lớn ở thị trường ô tô trong nước như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast,... và hàng loạt hãng xe sang như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover, Lexus,... vốn rất hút khách đến tham quan bởi sự ấn tượng về thiết kế không gian, sản phẩm trưng bày và những màn trình diễn hút mắt trong sự kiện. Những dòng xe hạng sang và xe điện sẽ vắng mặt tại VMS năm nay. Ảnh: Hoàng Hiệp Lý giải quyết định không tham dự VMS 2024, đại diện truyền thông của Ford Việt Nam cho biết, liên doanh xe Mỹ không góp mặt vì sự kiện này không đáp ứng được định hướng và kế hoạch ra mắt sản phẩm của hãng. Trong mùa VMS gần đây nhất vào năm 2022, Ford cũng không góp mặt, thế nhưng lại tổ chức sự kiện lái thử Ranger và Everest ngay sát khuôn viên của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn tại quận 7 (TP HCM) - nơi tổ chức Triển lãm. Cho rằng VMS là một nơi chưa phù hợp để đưa hình ảnh sang trọng của mình đến với những khách hàng tiềm năng, ông Ferry Enders - Giám đốc điều hành Audi Việt Nam cho biết: "Chúng tôi xác định thương hiệu của mình là một thương hiệu xe hạng sang và sẽ tham gia những sự kiện sang trọng. Chúng tôi muốn kiếm tìm một hình thức phù hợp hơn". Ngoài việc được đánh giá "không còn phù hợp" với vị thế của một số thương hiệu ô tô hạng sang. Nhiều hãng xe cũng tiết lộ chi phí tham gia và vận hành gian hàng tại VMS là khá cao, nhưng hiệu quả về mặt quảng bá hình ảnh, bán hàng chưa thật sự tương xứng. Trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong những năm vừa qua, thay vì "đốt" hàng chục tỷ đồng để tham gia triển lãm, nhiều hãng xe lại tìm cho mình những cách quảng bá, tăng ưu đãi và tạo ra những chuyến trải nghiệm thực tế hơn cho khách hàng. Thay vì "đốt" hàng chục tỷ đồng để tham gia triển lãm, nhiều hãng xe lại tìm cho mình những cách quảng bá và tạo ra những chuyến trải nghiệm thực tế hơn cho khách hàng. Ảnh: VW Việt Nam Ai sẽ quan tâm đến VMS? Từ một sự kiện đình đám từng thu hút hàng chục thương hiệu ô tô tham gia, có thể thấy Triển lãm Ô tô Việt Nam đang mất dần sức hút khi những thương hiệu ô tô hạng sang vốn được xem là linh hồn hình thành nên sân chơi này quay lưng. Ngoài ra, nhiều thương hiệu xe điện vắng mặt khiến chủ đề "Công nghệ mở tương lai xanh" của VMS 2024 cho cảm giác hơi "lạc đề". Giới chuyên gia đánh giá, Vietnam Motor Show đã không còn hấp dẫn các hãng xe cũng như công chúng như cách đây 5-7 năm, thời điểm trước dịch Covid-19. Tuy vậy, VMS 2024 không hẳn là không đáng xem. Vietnam Motor Show 2024 vẫn có những "làn gió mới" và sự thay đổi về chủ đề cũng như cách tiếp cận. Ảnh: Hoàng Hiệp Ngoài những "ông lớn" rời bỏ cuộc chơi, Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 còn có sự góp mặt của những "làn gió mới" lần đầu tham dự như thương hiệu đến từ CH Séc Skoda và GAC - cái tên mới gia nhập thị trường Việt Nam chưa lâu đến từ Trung Quốc với những dòng xe mới đáng để chờ đợi. Theo đại diện VAMA, Vietnam Motor Show 2024 trong lần trở lại này sẽ nhắm đến tập trung vào các dòng xe hạng trung và phổ thông đến từ các thương hiệu tham gia. Những cái tên quen thuộc được nhắc đến nhiều nhất là Toyota Vios/Yaris Cross; Mitsubishi Xpander/Xforce… Nhóm sản phẩm này phù hợp với phần đông khách hàng bình dân tại Việt Nam, những người tiêu dùng có mức thu nhập trung bình khá. Điều này cũng phản ánh sự thực dụng, đưa một triển lãm về ô tô đến gần hơn với những người sử dụng xe hơn. Ban tổ chức cũng cho biết, dù vắng mặt các dòng xe điện nhưng VMS năm nay vẫn có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe hybrid đến từ các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Suzuki, Honda,... Ngoài ra, phía Ban tổ chức cũng chia sẻ về việc xuất hiện của hàng loạt công nghệ (AI và tương tác) tại không gian trưng bày để tăng trải nghiệm của từng cá nhân khách hàng.