Nhiều hãng hoãn ra mắt mẫu xe mới tại Hàn Quốc do lo ngại an toàn pin

Phiên bản nâng cấp của Genesis Electrified G80, ban đầu dự kiến ra mắt vào ngày 21/8, đã bị hoãn vô thời hạn, có thể là do nhu cầu về xe điện đang giảm nhanh chóng. Volvo dự kiến ra mắt mẫu xe SUV crossover chạy điện nhỏ gọn EX30 tại Hàn Quốc vào quý II năm nay, nhưng đã hoãn lại đến khoảng cuối năm 2024. Hiện tại, công ty không có kế hoạch tung ra mẫu xe mới nào vào năm 2024, ngoại trừ bản nâng cấp EX30 bị trì hoãn. Trước đó, Volvo Hàn Quốc thông báo bán được tổng cộng 8.596 chiếc xe trong 7 tháng đầu năm nay, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Volvo không phải là hãng xe duy nhất có doanh số sụt giảm. Nhiều dữ liệu khác nhau cho thấy sở thích của khách hàng đối với xe điện đang suy yếu. Theo công ty theo dõi thị trường Car Is You, tổng cộng 65.557 chiếc xe điện đã được bán tại Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu tháng 8 vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ có sự sụt giảm mạnh hơn nữa do tâm lý lo ngại của người dân trên toàn quốc đối với xe điện sau sự cố liên quan đến Mercedes-Benz.

Các quan chức trong ngành sản xuất ô tô điện cho rằng các nhà sản xuất ô tô cần điều chỉnh lịch trình ra mắt xe điện mới để giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về vấn đề an toàn pin. Hiện hầu hết các nhà sản xuất ô tô đều áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, theo dõi chặt chẽ những lo ngại về xe điện.