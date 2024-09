Nhiều gia đình đi chơi Trung thu sớm, phố Hàng Mã đông vui tấp nập

Rằm tháng 8 âm lịch rơi vào giữa tuần, nhiều gia đình ở Hà Nội và các tỉnh thành đã đưa con nhỏ đi chơi phố Hàng Mã đón Tết Trung thu, vui chơi và tận hưởng không khí trong dịp cuối tuần. Do Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày thường (thứ Ba, ngày 17/9 dương lịch) nên ngay từ cuối tuần, hàng nghìn người dân đã đổ về phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) để vui chơi và tận hưởng bầu không khí của lễ hội đêm trăng rằm (Ảnh: Ngọc Lưu). Thời tiết 2 ngày cuối tuần khá mát mẻ, các tuyến phố Trung thu như Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Lược... thông thoáng hơn vào ban ngày nên rất thuận lợi cho người dân vui chơi, đón Tết. Nhiều gia đình cho con nhỏ diện trang phục đẹp, đi mua sắm đồ chơi yêu thích, hòa mình vào dòng người đông vui, nhộn nhịp trên phố cổ (Ảnh: Ngọc Lưu). "Cháu mới 1 tuổi nên đây là lần đầu tiên tôi đưa cháu đến phố Hàng Mã tận hưởng không khí đón Trung thu. Nơi đây có nhiều đồ chơi thú vị, đa màu sắc nên bạn ấy rất thích", chị Hoàng Ngân ( sống tại quận Long Biên) chia sẻ (Ảnh: Ngọc Lưu). Ngoài đồ chơi có sẵn, phố Hàng Mã còn bày bán các sản phẩm được gia công ngay tại chỗ, mang lại cho khách và đặc biệt là trẻ nhỏ góc nhìn chân thực về quá trình tạo hình đồ vật, thú cưng, đồ chơi truyền thống... (Ảnh: Ngọc Lưu). Buổi tối, phố Hàng Mã chật kín người dân đổ về vui chơi tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp, các tuyến phố lân cận chật cứng người qua lại, việc di chuyển cũng vất vả hơn (Ảnh: Đỗ Minh Quân). Các em nhỏ được bố mẹ công kênh lên vai, vừa tránh ùn tắc vừa được ngắm nhìn đồ chơi, lồng đèn dễ dàng hơn (Ảnh: Đỗ Minh Quân - Ngọc Lưu). Anh Cường (sống ở Hưng Yên) tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cho con lên Hà Nội đi chơi Trung thu phố cổ, anh chia sẻ: "Ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên nhiều nơi không tổ chức vui chơi Trung thu nữa, tôi đưa con lên Thủ đô, mua đèn ông sao để con được cảm nhận và tận hưởng không khí Trung thu truyền thống. Phố Hàng Mã rất nhộn nhịp và sôi động, ai ai cũng vui tươi rạng rỡ" (Ảnh: Đỗ Minh Quân). Một bạn nhỏ thích thú khi được chụp ảnh cùng nhân vật Tôn Ngộ Không trên phố (Ảnh: Đỗ Minh Quân). Trung thu năm nay trên phố Hàng Mã vắng nhiều các bạn trẻ. Khi được hỏi, số ít các bạn vui chơi tại đây chia sẻ rằng giới trẻ hiện tại thích ngồi quán cà phê để trò chuyện, đi ăn hoặc đi chơi tại TTTM thay vì chen chân vào Hàng Mã như mọi năm (Ảnh: Đỗ Minh Quân). Khách nước ngoài tỏ ra hào hứng và hòa vào không khí lễ hội tại Hàng Mã (Ảnh: Đỗ Minh Quân). Cuối tuần qua, phố đi bộ tạm dừng hoạt động, phương tiện xe máy được phép di chuyển dọc phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Cót... khiến khu vực phố Hàng Mã thường xuyên ùn tắc, lực lượng công an phường phải thường xuyên điều tiết, phân luồng để đảm bảo thông thoáng cho người dân vui chơi an toàn (Ảnh: Ngọc Lưu).