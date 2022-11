Nhiều dữ liệu, thông tin của người dùng Việt bị rao bán trên mạng

Việt Nam sẽ có một Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm ngăn chặn hành vi buôn bán dữ liệu. Ảnh Trọng Đạt

Việc dữ liệu cá nhân bị lộ lọt, đánh cắp rồi rao bán thực tế không phải là vấn đề mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động này ngày càng có chiều hướng gia tăng và thu hút sự quan tâm chú ý lớn từ phía các cơ quan quản lý.

Trước diễn biến này, Bộ TT&TT đang đề nghị Bộ Công an hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã tổ chức và tham gia 11 đoàn kiểm tra liên Bộ (Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) nhằm đánh giá về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, trong đó thực hiện kiểm tra các nội dung liên quan đến bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân.