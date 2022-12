Nhiều doanh nghiệp công nghệ đạt doanh thu khả quan

Năm 2022, tổng doanh thu Tập đoàn VNPT đạt 55.209 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 97,5% kế hoạch. Lợi nhuận Tập đoàn đạt 6.629 tỷ đồng, bằng 104,6% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước đạt 5.228 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 9,35%. Đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung so với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Doanh thu dịch vụ băng rộng của Tập đoàn VNPT duy trì mức tăng trưởng 6% trong năm 2022, giữ vững thị phần vị trí số 1. Dịch vụ truyền hình trả tiền có tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt trên 20%, duy trì liên tục trong 3 năm 2020 – 2022 và chiếm vị trí số 1 về thị phần. Doanh thu một số nhóm Dịch vụ số doanh nghiệp có mức tăng khả quan so với cùng kỳ 2021, trong đó đặc biệt tăng mạnh tại các nhóm dịch vụ: Hạ tầng số (tăng 57%), Giáo dục số (tăng 74%), Quản trị doanh nghiệp (tăng 68%).

Doanh thu năm 2022 tại các thị trường nước ngoài của Viettel ước đạt gần 3 tỷ USD, tăng trưởng hơn 20% so với năm 2021, và gần gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng bình quân Ngành. 100% các công ty ở thị trường nước ngoài do Viettel đầu tư, kinh doanh đều ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn bình quân của thế giới, trong đó có 6/9 thị trường tăng trưởng trên 2 con số so với năm 2021. Dòng tiền chuyển về nước từ các dự án nước ngoài đạt hơn 400 triệu USD.