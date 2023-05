Nhiều định hướng thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới

Thứ hai, các nước bày tỏ hài lòng trước các kết quả hợp tác với những phát triển mới về chất trong gần 35 năm qua. Các lĩnh vực hợp tác trải rộng trên tất cả các mặt, chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và giao lưu nhân dân, ngày càng đi vào chiều sâu, giúp tăng cường gắn kết giữa hai khu vực trọng yếu của châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 189,5 tỷ USD, và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 5 của ASEAN với tổng mức đầu tư vào ASEAN đạt 7,1 tỷ USD. Hàng năm, khu vực ASEAN đón số lượng du khách Hàn Quốc ngày càng tăng, hiện ở mức gần 2 triệu du khách mỗi năm.

Tiếp nối đà phát triển đó, các Trưởng SOM đã trao đổi và đề xuất nhiều định hướng nhằm làm sâu sắc hợp tác thời gian tới. ASEAN và Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, tiếp cận thị trường, ổn định chuỗi cung ứng và sản xuất, tận dụng hiệu quả các Hiệp định AKFTA và RCEP.

ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, hợp tác an ninh biển, giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, y tế, đồng thời mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an ninh lương thực, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững.

Hàn Quốc cho biết đang triển khai cam kết tăng gấp đôi đóng góp Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc (AKCF) từ 16 triệu năm 2022 lên 32 triệu USD đến năm 2027, đồng thời dành hơn 200 triệu USD cho các dự án hợp tác chung giữa hai bên.

Thứ ba, các nước ASEAN và Hàn Quốc nhất trí sẽ duy trì trao đổi, đẩy mạnh văn hóa đối thoại trong khu vực, từ đó đóng góp cho hoà bình, an ninh và ổn định ở cả Đông Nam Á và Đông Bắc Á.