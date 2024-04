Nhiều điểm vui chơi, giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh hút khách dịp 30/4

Thảo Cầm Viên luôn thu hút nhiều người tới tham quan, vui chơi.

Ghi nhận tại Thảo Cầm Viên, từ sớm, du khách liên tục đổ về, xếp hàng chờ mua vé vào cửa. Tuy nhiên, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy như những lần nghỉ lễ trước đó.

Tọa lạc tại trung tâm Thành phố, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những điểm thu hút đông bạn trẻ và các bậc phụ huynh ưu tiên lựa chọn đến vui chơi, giải trí. Tại đây còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí miễn phí cho du khách khách tham quan. Năm nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức Lễ hội ẩm thực với chủ đề “Non sông thống nhất”. Đây cũng là một trong các hoạt động thu hút người dân, du khách thập phương đến tham quan, thưởng thức những món ăn ngon, mang đậm hương vị đặc trưng từ các vùng miền.

Đưa các con tới điểm vui chơi, chị Nguyễn Thúy Loan (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, dịp này gia đình không muốn đi xa vì ngại cảnh tàu xe đông đúc nên quyết định ở lại Thành phố Hồ Chí Minh tận hưởng kỳ nghỉ lễ. “Tôi chọn Thảo Cầm Viên vì đây có nhiều không gian xanh rất thoáng mát, giúp các con thoải mái vui chơi, khám phá”, chị Loan nói.

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, trong ngày 27/4, lượng khách tới vườn thú nhiều hơn so với ngày thường. Dự đoán lượng khách trong những ngày tiếp theo của kỳ nghĩ lễ sẽ tăng mạnh.

Với Khu du lịch Suối Tiên, dù chưa có thống kê cụ thể nhưng trong các ngày lễ, số lượng khách tăng cao. Nhằm đảm bảo các yêu cầu phục vụ khách tham quan, Khu du lịch tăng cường cán bộ nhân viên túc trực, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn du khách vui chơi, tham quan, giải trí; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn về kỹ thuật trò chơi; phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng địa phương trực đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khi du khách tham quan. Dự kiến đơn vị đón khoảng 50.000 khách trong dịp lễ này.

Bên cạnh các điểm vui chơi, giải trí, nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn tham quan các di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng, như: Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố, Trụ sở HĐND và UBND Thành phố…