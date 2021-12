Nhiều điểm cần làm rõ trong 1 vụ hủy hoại tài sản ở Vĩnh Long

Theo kế hoạch, ngày 20-12 tới, TAND tỉnh Vĩnh Long sẽ xử sơ thẩm lần hai vụ hai bị cáo Nguyễn Thanh Thế và Tô Huy Thông bị cáo buộc tội hủy hoại tài sản. Vụ án này từng bị tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Điều đặc biệt là phần lớn tài sản bị thiệt hại trong vụ này là những cọc bê tông đã ép xuống lòng đất đang có tranh chấp nên khó xác định thiệt hại.



Công an từng đề nghị không khởi tố

Theo hồ sơ, năm 2003, ông Thế thành lập Công ty TNHH An Phú (gọi tắt là Công ty An Phú) do ông làm giám đốc. Năm 2004, ông Thế mua năm thửa đất của các hộ dân tại phường 4, TP Vĩnh Long và được cấp giấy đỏ đều đứng tên cá nhân ông. Cùng năm này, Công ty An Phú được cấp phép một dự án nhà ở trên phần đất ông Thế đã mua.



Khu đất tại phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long liên quan đến vụ án.

Ảnh: CT

Để có tiền thực hiện dự án, ông Thế ký hợp đồng, thế chấp năm thửa đất trên và giá trị nhà ở hình thành trong tương lai để vay 20 tỉ đồng. Ngân hàng đã giải ngân 9,8 tỉ đồng và ông Thế dùng tiền này san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào lưới thép, đúc ép cọc và một số phần việc khác trên khu đất. Do nội bộ công ty bất ổn nên ngân hàng không giải ngân số tiền còn lại và giới thiệu Công ty TNHH MTV VLXD và Xây lắp thương mại BMC (gọi tắt là Công ty BMC) nhận chuyển giao dự án của Công ty An Phú.