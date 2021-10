Nhiều địa phương thiệt hại do mưa lớn

Trước diễn biến của mưa to tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1388/CĐ-TTg ngày 17/10/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Tây Nguyên về việc tập trung ứng phó mưa lũ.

Các tỉnh, thành phố:Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có công điện, văn bản chỉ đạo Sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ; tổ chức sơ tán 972 hộ dân khu vực ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (Quảng Bình: 43 hộ; Quảng Trị: 267 hộ; Quảng Nam: 236 hộ; Đắk Lăk: 426 hộ) đến nơi an toàn; tỉnh Quảng Bình dự kiến tiếp tục sơ tán 1.200 hộ vùng trũng huyện Lệ Thủy trường hợp mực nước vượt BĐ3 0,5m và tiếp tục lên.

Trong những ngày tới, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1388/CĐ-TTg ngày 17/10/2021, trong đó, tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh. Rà soát, huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt, vùng thấp trũng ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất, ngập lụt năm 2020.

Hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ; triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu. Triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập. Tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập; thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ, không để bị động bất ngờ.