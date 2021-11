Nhiều địa phương đổi phương án đón học sinh trở lại trường

Tại Đà Nẵng, các trường học cấp độ dịch ở cấp độ 1 và 2 được dạy học trực tiếp; ở cấp độ 3 dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến; ở cấp độ 4 không được tổ chức dạy và học trực tiếp, chỉ tổ chức dạy học trực tuyến.

Đối với học sinh ở tại địa bàn cấp độ 3, 4 (cấp xã, phường) và vùng cách ly y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không được tham gia hoạt động dạy học trực tiếp.

Tại Tiền Giang, học sinh khối lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông trở lại trường từ ngày 8/11. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh cho học sinh đi học lại tính từ đầu năm học 2021 - 2022 đến nay.

Sáng 8/11, 3 trường trên địa bàn huyện Kiến An (Hải Phòng) là THPT Trần Hưng Đạo, THPT An Lão, THCS An Tiến cho học sinh nghỉ học, chuyển sang dạy học trực tiếp do có trường hợp F0, F1, F2.