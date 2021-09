Nhiều đại lý trả lại tiền đặt cọc iPhone 13

Tuy vậy, từ sáng 15/9, nhiều chuỗi bán lẻ đã chạy chương trình cho iPhone 13 series, chính điều này được cho là một phần nguyên nhân khiến Apple làm gắt, buộc đại lý phải trả lại tiền cho khách hàng nếu muốn có hàng bán ở giai đoạn chính thức.



Theo một nhà bán lẻ cho biết, năm nay có vẻ Apple đang quá cứng tay bởi sự quan tâm thị trường là luôn có. Và nếu theo quy định của Apple, đại lý không có cách nào làm khác ngoài việc trả cọc.



Ghi nhận từ nhiều thành viên, hệ thống Thế Giới Di Động đã gửi tin nhắn cho khách hàng đặt cọc iPhone 13 với nội dung được làm khác đi khi thông báo “Thế Giới Di Động tạm ngừng nhận cọc đơn hàng siêu phẩm 2021, tổng đài sẽ liên hệ hoặc nhắn tin khi chương trình thu cọc lại. Mong quý khách thông cảm”.



Trong khi đó, chuỗi FPT Shop đã thay cụm từ “đăng ký trước sản phẩm” thay cho đặt hàng hay đặt cọc iPhone mới. Điều này dự báo lượng hàng năm nay về Việt Nam cho dòng iPhone 13 series có thể sẽ bị ảnh hưởng.



Đến thời điểm mới nhất, nhiều thành viên cũng đang xôn xao khi Apple đã lên án phạt với Thế Giới Di Động khi cắt giảm đơn hàng iPhone 13 series đến 50%. Trong khi đó, Thế Giới Di Động khẳng định chưa nhận bất cứ văn bản, email cảnh cáo từ Apple cho vấn đề này.



Chính sách bán hàng của Apple thuộc hàng cứng nhắc nhất so với các hãng còn lại. Hãng hầu như không có bất kỳ chương trình khuyến mãi nào cho người dùng so với các thương hiệu còn lại như Samsung, Oppo, vivo...



Thậm chí, trong lần ra mắt vào năm ngoái, trong bối cảnh nhiều chuỗi đại lý bán hàng tưng bừng thì vẫn còn có những chuỗi thiếu hàng bởi nhận án phạt từ Apple cho việc mở ưu đãi quá sớm so với quy định.