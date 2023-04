Nhiều đại học top đầu xét tuyển thí sinh 4.5 IELTS trở lên

Lâu nay, không ít người đàn ông cho rằng cho rằng, nhờ có sức khỏe tốt, phản xạ nhanh nhạy nên họ sẽ lái xe an toàn hơn phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều thống kê cho thấy điều ngược lại, bởi tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ do nam giới gây ra cao hơn nhiều so với phụ nữ.