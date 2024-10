Nhiều đại học dự kiến giảm, bỏ xét tuyển học bạ 2025

Đại học Công thương TP.HCM dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ, trong khi Đại học Kinh tế quốc dân bỏ hẳn phương thức này. Trường Đại học Công thương TP.HCM dự kiến dành tối đa 20% chỉ tiêu để xét điểm học bạ trong mùa tuyển sinh năm 2025, giảm 10% so với năm 2024. Lý giải về việc giảm chỉ tiêu, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường cho biết, điểm học bạ của các trường cấp 3 công lập và tư thục thường không đều nhau, khoảng cách chênh lệch lớn. "Điều này dẫn đến việc thiếu công bằng trong xét tuyển đầu vào", ông Sơn nói. Năm 2025, trường Đại học Công thương TP.HCM dành 50-60% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Phần còn lại, trường dự kiến xét bằng điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Sư phạm TP.HCM. Về tổ hợp xét tuyển, nhà trường dự kiến mỗi ngành không dùng quá 4 tổ hợp, Toán sẽ là môn chính. Riêng Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc, môn chính là Ngữ văn. Môn Tin học có thể được đưa vào tổ hợp xét tuyển các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu. Nhiều đại học dự kiến giảm, bỏ xét tuyển học bạ năm 2025. (Ảnh minh hoạ) Trường Đại học Kinh tế quốc dân từ năm 2024 đã không còn xét tuyển bằng học bạ. Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, quan điểm của nhà trường là giảm dần sự phụ thuộc vào kết quả THPT trong tuyển sinh. "Qua nhiều năm, trường nhận thấy hầu hết học sinh giỏi ở các trường chuyên (nhóm đủ điều kiện xét tuyển bằng học bạ vào trường) đều có đủ điều kiện xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế hoặc điểm thi riêng. Vì vậy, bỏ xét học bạ sẽ làm giảm tỷ lệ ảo, vì một thí sinh có thể dùng nhiều phương thức", ông Triệu nói. Năm 2025, trường Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh so với năm 2024, gồm: xét tuyển thẳng (2%); xét tuyển kết hợp (83%) và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (15%, giảm 3% so với năm 2024). Với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ sử dụng 4 tổ hợp là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh) thay vì 9 tổ hợp như năm 2024. Học sinh lớp 12 năm nay là lứa thí sinh đầu tiên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 áp dụng theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thí sinh thi 4 môn thay vì 6 môn như trước. Trong đó, hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai môn lựa chọn nằm trong các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Tổng cộng có 36 tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT. Môn Ngữ văn vẫn sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn Toán có thời gian làm bài 90 phút, những môn còn lại có thời gian làm bài 50 phút. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ GD&ĐT. Kim Nhung